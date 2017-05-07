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Четверо львів'ян отруїлися чадним газом, серед них двоє дітей

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Вчора, 6 травня у Львові чадним газом отруїлося четверо людей, серед них двоє дітей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, о 10:50 год. у м. Львові (Личаківський район) отруїлись, імовірно, чадним газом, чотири особи, з них двоє дітей віком 10 та 8 років, яких у стані середньої важкості було госпіталізовано до Львівської міської дитячої клінічної лікарні (дорослі від госпіталізації відмовились), а саме:

Працівниками ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинено подачу газу до газових приладів у квартирі. Причини події з’ясовуються.

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