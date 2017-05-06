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Зірці Голлівуду заборонили в’їзд до України

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Служба безпеки України заборонила на 4 роки в’їзд в Україну американському актору Стівену Сігалу. Про це пише УНІАН, передає кореспондент Львівського порталу.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, заборона на в’їзд до 2021 року вказаній особі введена з метою забезпечення захисту національних інтересів країни.

Голлівудський актор потрапив у базу даних сайту «Миротворець» за відвідування анексованого Росією Криму, підтримку анексії півострова та особисто президента РФ Володимира Путіна. 65-річного Сігала також назвали спільником російських окупантів і проросійських терористів.

У серпні 2014 року під час свого виступу на шоу байкерів в окупованому Криму він підтримав сепаратистів в Україні, причепивши на сцені прапор так званої «ДНР» і виконав її «гімн».

Фото: УНІАН

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