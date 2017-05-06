Як Львів святкує свій 761 день народження

Львів святкує 761-річчя. З цієї нагоди сьогодні центром міста пройшов святковий парад, у якому взяли участь близько 2 тисячі осіб. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Традиційно, парад розпочався з пл. А. Міцкевича, пройшов пр. Свободи, вул. П. Беринди та завершився на пл. Ринок.

У святковій ході взяли участь Король Лев та Королева Констанція, колективи Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, оркестр «Сурми Галичини», народні колективи, дитяча студія «Горицвіт», шкільні колективи, дитячі театралізовані літературні герої, спортивні організації силових, олімпійських та екстремальних видів спорту, громадські організації та об’єднання, представники ДЮСШ, велосипедисти, стародавні лицарі в обладунках і Львівський історичний клуб Орден паладинів.

Загалом – до 2 тис осіб. Також до урочистої ходи долучилися львів’яни та гості міста. В ході брали участь учасники фестивалів духових оркестрів та мажореток «Королівський Лев».

На пл. Ринок львів’ян привітав Король Лев з Королевою Констанцією та міський голова Львова Андрій Садовий. Міський голова дав команду підняти штандарт міста над Ратушею. Під час підняття штандарту сурмачі традиційно виконали мелодію міста, яку написав спеціально до Дня міста композитор Юрій Ланюк.

Фото: ЛМР