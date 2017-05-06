Вранці у Львові вкрали BMW X6: шукають очевидців

У Львові на вулиці Перемиській викрали викрали автомобіль BMW X6. Про це у соціальній мережі повідомляють активісти спільноти «Варта-1», передає кореспондент Львівського порталу.

«Сьогодні, 6 травня, о 07:20 у Львові на вул. Перемиській , незаконно заволоділи автомобілем «БМВ Х6», 2014 року випуску, колір чорний. Номер #ВС7779ВК Усім, кому відома будь-яка інформація про місце знаходження даного авто, або можливо хтось став свідком викрадення, просимо сповістити на 102», – йдеться у повідомленні.

Фото (приклад краденого авто): Варта-1