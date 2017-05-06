У Львові 51-річна шахрайка «розвела» керівника фірми на 60 тисяч гривень

Львівські поліцейські викрили зловмисницю, яка ошукала керівника фірми. Сума збитків, заподіяних потерпілому, становить понад 60 000 гривень. Встановлюються обставини події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Залізничний відділ поліції 20 квітня звернувся за допомогою 30-річний директор одного з червоноградських підприємств, яке займається роздрібною торгівлею. Чоловік повідомив, що невідома особа під приводом продажу партії курток заволоділа його коштами в сумі 60 204 гривні.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетна 51-річна львів’янка.

Наразі з’ясовуються обставини події. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.