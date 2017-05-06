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У Львові 51-річна шахрайка «розвела» керівника фірми на 60 тисяч гривень

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Львівські поліцейські викрили зловмисницю, яка ошукала керівника фірми. Сума збитків, заподіяних потерпілому, становить понад 60 000 гривень. Встановлюються обставини події. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

В Залізничний відділ поліції 20 квітня звернувся за допомогою 30-річний директор одного з червоноградських підприємств, яке займається роздрібною торгівлею. Чоловік повідомив, що невідома особа під приводом продажу партії курток заволоділа його коштами в сумі 60 204 гривні.

Правоохоронці встановили, що до скоєння злочину причетна 51-річна львів’янка.

Наразі з’ясовуються обставини події. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Статтею передбачене покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років.

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