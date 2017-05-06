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У Черкасах горе-матір намагалась продати свою новонароджену дитину

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У Черкасах поліція затримала жінку, яка намагалась продати своє новонароджене немовля за 15 тисяч гривень, пише УНІАН.

Як повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України, правоохоронці, отримавши інформацію про те, що вагітна 33-річна жителька Черкаського району шукає покупця на свою ще ненароджену дитину, розробили операцію з її затримання. Під час слідчо-оперативних заходів жінку було затримано неподалік пологового будинку, у момент передачі грошових коштів за немовля.

Під час слідчо-оперативних заходів жінку було затримано неподалік пологового будинку, у момент передачі грошових коштів за немовля.

У поліції зауважили, що вартість своєї новонародженої дитини мати оцінила у 15 тис. гривень. Немовля передано на обстеження медикам та працівникам соціальних служб.

Жінка затримана, з нею працюють слідчі. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

За скоєне їй загрожує позбавленням волі строком до 15 років. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу та позбавлення батьківських прав.

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