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Спокій львів'ян 8 та 9 травня охоронятимуть понад тисяча поліцейських

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Охорону публічного порядку під час відзначення Дня пам’яті та примирення, а також 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні забезпечуватимуть більше тисячі правоохоронців. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

З нагоди вшанування пам’яті полеглих воїнів у часи Другої світової війни 9 травня відбудуться урочисті заходи на Військових похованнях («Марсовому полі») по вулиці Мечнікова та на Пагорбі Слави по вулиці Пасічній.

«8 та 9 травня у Львові та області поліція працюватиме в посиленому режимі. До охорони публічного порядку буде залучено більше тисячі правоохоронців з числа особового складу підрозділів поліції Львівщини, курсантів та військовослужбовців. Ми готові до будь-яких ситуацій. Нагадуємо, що використання будь-якої радянської символіки заборонено Законом», – наголосив заступник начальника Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Андрій Таран.

Правоохоронці закликають усіх бути пильними та толерантними. Уникайте провокацій, а у разі виявлення правопорушень, звертайтесь до поліцейських або телефонуйте на оперативний номер 102.

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