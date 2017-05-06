Президент схвалив угоду з ЄІБ, кошти від якої спрямують на розвиток громадського транспорту

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про ратифікацію фінансової угоди (проект «Міський громадський транспорт України») між Україною та Європейським інвестиційним банком». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомили у прес-службі глави держави, угода передбачає залучення 200 млн євро на модернізацію громадського транспорту.

«Метою угоди є залучення під державні гарантії до 200 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку, що будуть спрямовані на покращення роботи міського громадського транспорту у деяких містах України (Івано-Франківськ, Біла Церква, Київ, Луцьк, Львів, Кременчук, Одеса, Суми, Тернопіль, Харків, Чернігів)», – йдеться у повідомленні.

Також документом передбачається, що залучені кошти будуть витрачені на придбання автобусів, тролейбусів, трамваїв, вагонів метро, будівництво та реконструкцію тролейбусних та трамвайних ліній, депо, впровадження інформаційних систем, зокрема створення автоматизованої оплати проїзду.

Відповідний проект також отримуватиме співфінансування під місцеві гарантії з боку Європейського банку реконструкції та розвитку на загальну суму до 200 млн євро. Фінансова угода між Україною та ЄІБ набирає чинності з дати набрання чинності закону про її ратифікацію.