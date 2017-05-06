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На Жовківщині перепоховали військових радянської армії, які загинули у 1944 році

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Сьогодні, 6 травня, у  межах відзначення Дня пам’яті та примирення, у селі Потелич Жовківського району відбулося урочисте перепоховання військових радянської армії, що загинули у 1944 році. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі львівської ОДА.

У церемонії перепоховання взяли участь громадськість та представники влади.

Заходи розпочалися із панахиди у місцевій церкві Святого Духа УГКЦ. Опісля, учасники заходу сформували колону та під супровід оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного пройшли ходою до військового цвинтаря села Потелич.

Після чину перепоховання відбулося громадське віче.

Фото: ЛОДА

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