На Львівщині легковик збив 20-річну дівчину: постраждалу госпіталізували

На Львівщині легковик збив дівчинку. Внаслідок наїзду автівки 20-річну мешканку Пустомитівського району госпіталізовано в травматологічне відділення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 травня на автодорозі Львів – Пустомити–Меденичів селі Малечковичі,Пустомитівського району.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Опель Вектра», 55-річний житель міста Винники, скоїв наїзд на пішохода, 20-річну місцеву мешканку.

Внаслідок наїзду дівчину госпіталізовано в травматологічне відділення з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана тім’яної ділянки голови».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.