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Львівські поліцейські розшукують злочинця

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Поліцейські просять допомогти розшукати чоловіка, який умисно наніс тяжке тілесне ушкодження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Франківським ВП ГУНП у Львівській області розшукується громадянин Самарський Олег Олександрович, 09.04.1982 р.н. уродженець уродженець Львівської області м.Мостиська, проживаючий у мюЛьвів, вул.Наукова, буд.94, кв.111, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження)  КК України.

Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місцеперебування розшукуваного  звертатись на оперативну лінію 102 або по телефону 8 (0322) 238-95-51.

Фото: поліція

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