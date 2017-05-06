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Львівські патрульні «на гарячому» впіймали крадіїв борошна

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У Львові патрульні спіймали «на гарячому» крадіїв борошна. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Сьогодні, близько 3 години ночі, на телефон гарячої лінії 102 повідомили, що на вулиці Караїмській, невідомі викрадають мішки з борошном. Патрульні прибули на місце та побачили автомобіль Volkswagen, в якому знаходилися 22 мішки з борошном.

Інспектори перевірили транспортний засіб в базі даних та встановили власника. Згодом власник автомобіля сам прийшов до патрульних та признався що викрав з пекарні борошно для власного спожитку.

Неподалік від місця події офіцери побачили ще один автомобіль марки Москвич, в якому також були мішки. Патрульні розшукали власника даного автомобіля, який ходив неподалік та признався в крадіжці борошна. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Справу розглядають слідчі Шевченківського району.

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