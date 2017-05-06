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Львів'янка Алла Черкасова завоювала «бронзу» на чемпіонаті Європи з боротьби у Сербії

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Українська борчиня Алла Черкасова стала бронзовую медалісткою чемпіонату Європи з жіночої боротьби, який проходить у сербському Нові-Сад, повідомляє УНІАН.

У п’ятницю львів’янка посіла третє місце на першості континенту у категорії до 69 кг. У поєдинку за бронзу українка здолала суперницю з Туреччини Бусе Тосун. Рахунок сутички – 11-4, повідомив офіційний сайт змагань.

На шляху до бронзи Алла Черкасова перемогла суперниць з Німеччини та Австрії, і лише у півфіналі поступилася Марії Мамашук з Білорусі.

Це третя медаль для збірної України на чемпіонаті Європи. У перший день турніру срібло для «синьо-жовтої» команди завоювала Ілона Семків (48 кг), а у категорії до 64 кг бронза на рахунку Юлії Ткач.

Фото:УНІАН

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