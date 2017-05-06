Львів’ян просять допомогти пораненим бійцям. Перелік необхідних речей

Львів’ян просять допомогти бійцям, які зараз перебувають на лікуванні у Львові. Перелік речей, які необхідні пораненим оприлюднила на свої сторінці у Facebook «Волонтерська сотня Львів», передає Львівський портал.

Список необхідно:

– Кава розчинна і натуральна

– цукор

– печиво без крему, цукерки, солодощі.

– свіжі фрукти (яблука, банани, цитрусові)

– вода, соки, кисломолочні продукти

– білизна (труси-боксерки, не білого кольору)

– взуття (домашні капці, кросівки)

– одяг (футболки, светри, спортивні костюми)

– вологі серветки

– шампуні

– станки і креми для і після гоління

– пральний порошок для ручного і автоматичного прання

– бинти еластичні і експандери кистеві

– горнятка, виделки, ложки, глибокі тарілки

– рушники для рук (не білі)

– чайники електричні

– мікрохвильовка

– два бойлери на 80 літрів

«Приносьте допомогу хлопцям у госпіталь. Дякуємо всім за турботу і небайдужість», – йдеться у повідомленні.

Речі потрібно приносити у військовий госпіталь на вулиці Личаківській 26 (КПП із вул. Чехова).

Години прийому: з 10.00 до 19.00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 травня, до Львівського військового госпіталю на лікування прибуло 15 бійців АТО.