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Львів’ян просять допомогти пораненим бійцям. Перелік необхідних речей

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Львів’ян просять допомогти бійцям, які зараз перебувають на лікуванні у Львові. Перелік речей, які необхідні пораненим оприлюднила на свої сторінці у Facebook «Волонтерська сотня Львів», передає Львівський портал.

Список необхідно:

– Кава розчинна і натуральна
– цукор
– печиво без крему, цукерки, солодощі.
– свіжі фрукти (яблука, банани, цитрусові)
– вода, соки, кисломолочні продукти
– білизна (труси-боксерки, не білого кольору)
– взуття (домашні капці, кросівки)
– одяг (футболки, светри, спортивні костюми)
– вологі серветки
– шампуні
– станки і креми для і після гоління
– пральний порошок для ручного і автоматичного прання
– бинти еластичні і експандери кистеві
– горнятка, виделки, ложки, глибокі тарілки
– рушники для рук (не білі)
– чайники електричні
– мікрохвильовка
– два бойлери на 80 літрів

«Приносьте допомогу хлопцям у госпіталь. Дякуємо всім за турботу і небайдужість», – йдеться у повідомленні.

Речі потрібно приносити у військовий госпіталь на вулиці Личаківській 26 (КПП із вул. Чехова).
Години прийому: з 10.00 до 19.00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 4 травня, до Львівського військового госпіталю на лікування прибуло 15 бійців АТО.

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