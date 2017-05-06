Філіжанка кави та гарний настрій: до Дня міста на площі Музейній провели урочистий сніданок

Традиційною подією в рамках Дня міста Львова є урочистий сніданок, який відбувся сьогодні на площі Музейній (біля Домініканського собору). Усі охочі мали змогу приємно поспілкуватися за філіжанкою кави та отримати гарний настрій на увесь період святкування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Хочу подякувати нашій гарній музичній школі, керівництву, яке це все сьогодні організовує. День міста – це день усіх львів’ян, тому вітаю усіх зі святом», – зазначив Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку.

«Такий формат сніданку ми розпочали минулого року. Це є такий дуже затишний формат, не є гучним, якраз дуже гарно підходить для початку святкування Дня міста Львова. Сніданок поєднує в собі музику, солодке частування від партнерів і є таким методом спілкування, методом комунікації між мешканцями та гостями міста. Сьогодні маємо в рази більше гостей, ніж минулого року, і сьогодні нас своєю музикою тішить камерний оркестр музичної школи №10 під керівництвом Маргарити Крук», – розповіла Ірина Рибко, спеціаліст відділу культурних індустрій управління культури Львівської міської ради.

«Однією з подій програми святкування Дня міста натхнення був сніданок з нагоди Дня міста, який відбувся сьогодні на пл. Музейній. Це той захід, який починає ставати традиційним в рамках програми святкування Дня міста. Ми хочемо, власне, наголосити і підкреслити, що попри багате культурне різноманіття, Львів так само місто, одним з елементів якого є добра кава і нагода приємно поспілкуватися в такій атмосфері.

Відтак, ми зібрали і львів’ян, і гостей нашого міста, які в цей час були на площі Музейній, запросили приєднатися до такого відкритого сніданку. Солодощі, добра львівська кава і супровід класичної музики – для того, щоб одержати добру атмосферу на весь день, на весь період святкування», – зазначив Михайло Мороз, в. о. начальника управління культури ЛМР.