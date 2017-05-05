У Львові розшукують чоловіка, який вийшов з дому та не повернувся

У Львові розшукують чоловіка, який вийшов з дому в середу, 26 квітня, та досі не повернувся. Про це пишуть активісти «Варти-1» на сторінці спільноти у Facebook, передає кореспондент Львівського порталу.

«Франківським ВП ГУ НП у Львівській області встановлюється місце знаходження безвісті зниклого громадянина Михальчука Юрія Михайлович, 22.04.1984 р.н., який 26.04.2017 року о 19.00 год вийшов з дому по вул. Городоцькій у м. Львові, та не повернувся. Кому відоме місце знаходження даної особи, або будь яка інформація відносно останнього прохання повідомити в Франківський ВП за телефоном 0673535804 або 102», – йдеться у повідомленні.

Фото: Варта-1