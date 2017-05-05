ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові чадним газом отруїлась 19-річна киянка

|

У Львові чадним газом отруїлась 19-річна дівчина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні о 13.38 год. у квартирі на вул. Театральній, 7 (Галицький район, ЛКП «Айсберг») чадним газом отруїлась 19-річна дівчина, жителька міста Києва. Потерпілу у стані середньої важкості (вміст карбоксигемоглобіну – 5%) доправлено до Львівської обласної клінічної лікарні.

Працівниками ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до газових приладів у квартирі. Причини події з’ясовують.

Додамо, що з початку року у Львові вже обліковано 28 випадків отруєння чадним газом, внаслідок яких постраждали 52 людини. Мерія вкотре застерігає суворо дотримуватись правил користування газом у побуті, бо саме це є запорукою безпеки!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд
Львівський портал
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд

З приходом перших справді теплих весняних днів, коли довкола все одягнулося у зелені барви, заквітчалося і природа поста...

Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»

Паралімпійські ігри 2016 у Бразилії пройшли для українців вдало, багато наших спортсменів здобули чимало медалей у скарб...

У чиїх руках еко-майбутнє Львова?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У чиїх руках еко-майбутнє Львова?

З розвитком науки та появою масштабних кліматичних та екологічних загроз для планети розвинена частина світу почала все ...

Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?

11 місяців сміття зі Львова їздило всією Україною, його ловили на лісосмугах, на територіях закинутих заводів, біля озер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів