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Поліція впіймала молодика з марихуаною

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У Миколаєві правоохоронці викрили зловмисника з марихуаною. Вилучену речовину скеровано на експертизу, відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Так, працівники Миколаївського відділення поліції 4 травня під час оперативного відпрацювання території міста виявили у 23-річного місцевого мешканця поліетиленовий пакунок з подрібненою речовиною рослинного походження, схожою на марихуану, вагою близько двохсот грамів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення,придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі. Проводиться досудове розслідування.

Фото: соцмережі

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