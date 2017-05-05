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Після куштування ковбаси з супермаркету сім’я з Винників опинилась в інфекційці

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У Винниках неякісною ковбасою отруїлась уся сім’я. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, 5 травня о 9:08 год. до медичних закладів міста Львова звернулась сім’я із м. Винники зі скаргою на отруєння харчовими продуктами. Постраждалих у стані середньої важкості госпіталізовано в інфекційні лікарні. Причини події з’ясовують.

Так, жінку 1987 року народження і хлопчика 2015 року народження госпіталізовано у Львівську клінічну інфекційну лікарню Львівської обласної ради (вул. Мечникова, 8). Чоловіка, 1987 року народження, госпіталізовано у комунальну інфекційну клінічну лікарню (вул. Лисенка, 45).

Зі слів потерпілих, вони вживали ковбасу, придбану в одному з супермаркетів міста.

Причини події з’ясовують.

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