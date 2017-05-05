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На вихідних у Львові пройде фестиваль «ART-UKRAINE»

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У суботу, 6 травня, відбудеться Всеукраїнський щорічний фестиваль-конкурс «ART-UKRAINE-2017». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У програмі фестивалю:

16.00 – Прес-конференція на тему: «Зробимо Україну театральним брендом в світі: проблеми і шляхи вирішення театрального мистецтва на Львівщині та в країні» (вул. Городоцька, 36, Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки).

19.00 – Конкурсний показ вистави Львівського драматичного театру імені Лесі Українки «Людина у підмішеному стані» (вул. Городоцька, 36, Львівський академічний драматичний театр ім. Лесі Українки).

Національний культурний проект «Всеукраїнський  щорічний  фестиваль-конкурс «ART-UKRAINE» – 2017», має на меті відроди й популяризувати театральне мистецтво  в Україні, підтримати  розвиток  місцевих театральних колективів на всеукраїнському рівні а також, створити дієву комунікативну платформу для обговорення шляхів культурного збагачення українців, у тому числі – через підтримку та розвиток театрального мистецтва.

Розклад Фестивалю «ART-UKRAINE»-2017 та більше інформації про події на сайті.

Фото: ЛОДА

 

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