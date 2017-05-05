Львів'ян запрошують на навчання до «Антикорупційної школи»

Львівська бізнес-школа УКУ (LvBS) спільно з Львівським центром міжнародного права та прав людини та Трансперенсі Інтернешнл Україна організовують навчальну програму «Антикорупційна школа». До участі запрошують представників громадського сектору, журналістів, активістів та молодих політиків локальних та державного рівнів. Перший модуль навчання розпочнеться 18 травня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За словами організаторів, основним завданням програми є забезпечення учасників дієвими інструментами для боротьби з корупцією на локальному та загальнодержавному рівнях. «Антикорупційна школа» сприятиме творенню середовища, яке:

-буде зацікавленим у нових підходах до роботи державних, освітніх та бізнес-структур;

-вже сьогодні творить та відстоює нові правила гри;

-розуміє необхідність змін у країні та впроваджує їх;

-знає, що боротьба з корупцією повинна бути не лише у звітах посадовців, а й помітною кожному громадянинові, прозорою і публічною.

Львівській бізнес-школі УКУ зазначають – ця програма для тих, хто уже сьогодні залучений до боротьби з корупцією, працюючи на держслужбі чи в громадському секторі, для тих, хто хоче змінювати систему і потребує додаткових знань та інструментів, а також для тих, хто хоче стати частиною антикорупційного руху в Україні.

У програмі «Антикорупційна школа» викладатимуть такі теми:

-доступ до інформації та відкриті дані;

-моніторинг електронних декларацій;

-антикорупційне законодавство та органи;

-антикорупційна експертиза нормативних документів;

-роль адвокатування у запровадженні антикорупційних ініціатив;

-державні закупівлі; корупція та бізнес, соціальна відповідальність бізнесу;

-міжнародний досвід боротьби з корупцією; державне фінансування політичних партій;

-журналістські розслідування як інструмент боротьби із корупцією;

-роль громадянського суспільства у боротьбі з корупцією;

-конфлікт інтересів;

-роль медіа у боротьбі із корупцією;

-як запустити власну антикорупційну кампанію, ініціативу;

-етика, права людини та корупція;

Викладачами та запрошеними лекторами програми будуть керівники, автори та герої #перемог. Участь у програмі є безкоштовною – щоб взяти участь, слід зареєструватися та пройти співбесіду.

Тривалість програми – 3 модулі. Розклад (можливі зміни):

Перший модуль: 18-20 травня 2017 року.

Другий модуль: 15-17 червня 2017 року.

Третій модуль: 29 червня – 1 липня 2017 року.

Програма відбудеться у межах проекту «Просування реформ в регіони» за сприяння Європейського Союзу. Контактна особа: Володимир Набоков, vnabokov@lvbs.com.ua, +38 (093) 70-56- 596.

Фото: 5 канал