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Гори чекають на тебе. Молодь Львівщини запрошують на «Злет на горі Маківка»

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Із нагоди святкування 102-ої річниці битви Січових Стрільців на горі Маківка, організація української молоді «Спадщина» за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації проводить щорічний табір «Злет на горі Маківка», долучитися запрошують молодь віком від 10 до 16 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ЛОДА.

Триватиме табір з 5 до 9 травня.

Програма  орієнтована на  ознайомлення учасників з діяльністю та історією українського січового стрілецтва, а основна ціль подорожі – урочисте вшанування полеглих воїнів.

Окрім цього, на учасників чекають заняття з бойового мистецтва, різноманітні майстер-класи та тренінги, йога, нові знайомства та незрівнянна атмосфера величних гір.

За деталями звертайтесь за телефоном:+38(063)42-80-425, Богдан.

Фото: ЛОДА

 

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