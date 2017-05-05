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Чого чекати від погоди цими вихідними у Львові?

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За прогнозами синоптиків, завтра, 6 травня, по місту вночі та вранці очікується туман, видимістю 200 – 500 м. Вдень гроза. Температура повітря вночі 6 – 11° тепла, вдень – до 23° тепла.

В неділю, 7 травня, прогнозують вночі місцями, вдень по всій території короткочасні дощі. Грози, вдень подекуди град. Вітер південно-західний, з переходом на західний 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 7 – 12° тепла, вдень 16 – 21° тепла.

У понеділок, 8 травня, очікується вночі без істотних опадів. Вранці та вдень невеликі дощі. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° тепла, вдень  7 – 12° тепла.

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