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Через зруйнований міст у селі Засліски на Жовківщині заборонено рух транспорту. Схема об’їзду

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У зв’язку з руйнуванням мосту  на автомобільній дорозі М-12 Стрий–Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка на ділянці км 28+964 в с. Заліски Жидачівського району з 10.05.2017р. рух транспортних  засобів на даній ділянці буде заборонено. Про це  Львівському порталу повідомили у прес-службі Служби автомобільних доріг.

Об’їзд транспортних засобів буде здійснюватися за маршрутом:

Жирова–Новий Розділ-Розділ (автомобільна дорога О-140901 Жирова-Розділ)-Березина-Іванівці-Жидачів (автомобільна дорога Т-14-19 Миколаїв-Жидачів-Калуш), в прямому і зворотньйому напрямках.

Рух автомобільного транспорту буде здійснюватися згідно погодженої схеми ОДР (організації дорожнього руху) з національною поліцією.

Фото: 1551.gov.ua

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