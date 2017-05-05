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Будівництву величезного індустріального парку на Львівщині дали «зелене світло»

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Міжвідомча комісія при Мінекономрозвитку прийняла рішення про створення Яворівського індустріального парку. Відтак, Яворівський ІП включили до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

«Яворівський індустріальний парк планується створити шляхом облаштування територій рекультивованих земель ДП “Cірка” необхідною інженерно-технічною інфраструктурою для розміщення нових об’єктів у сфері промислового виробництва, інновацій, логістики, супутнього сервісу, спрямованих на забезпечення економічного розвитку району, підвищення його конкурентоздатності, активізації інвестиційної та інноваційної діяльності, покращення соціальних стандартів для мешканців району», – цитує  директора департаменту економічної політики Филипіва Романа Степановича прес-служба ЛОДА.

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