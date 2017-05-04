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У Львові зніматимуть соціальний ролик про безпритульних тварин

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ЛКП «Лев» та навчальний центр «Англійська Хелен Дорон» організовують зйомку соціального ролика, щоб привернути увагу до безпритульних тварин. Організатори запрошують небайдужих львів’ян взяти участь у зйомці, котра розпочнеться 9 травня о 10.00 у навчальному центрі «Англійська Хелен Дорон» (пр. Чорновола, 67г).

Проект втілюють у рамках всесвітньої кампанії «Young Heroes». Організатори кажуть – дитячий центр на весь день перетвориться на кіностудію. Кожен охочий зможе переглянути англомовні фільми про тварин, повправлятися в ораторському мистецтві, спробувати себе в ролі актора.

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