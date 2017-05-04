У Львові зніматимуть соціальний ролик про безпритульних тварин

ЛКП «Лев» та навчальний центр «Англійська Хелен Дорон» організовують зйомку соціального ролика, щоб привернути увагу до безпритульних тварин. Організатори запрошують небайдужих львів’ян взяти участь у зйомці, котра розпочнеться 9 травня о 10.00 у навчальному центрі «Англійська Хелен Дорон» (пр. Чорновола, 67г).

Проект втілюють у рамках всесвітньої кампанії «Young Heroes». Організатори кажуть – дитячий центр на весь день перетвориться на кіностудію. Кожен охочий зможе переглянути англомовні фільми про тварин, повправлятися в ораторському мистецтві, спробувати себе в ролі актора.