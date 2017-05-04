У Львові покажуть вуличну виставку світлин-переможців фотофлешмобу «Це надихає»

Завтра у рамках святкування дня міста відбудеться відкриття вуличної виставки світлин–переможців фотофлешмобу «Це надихає». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Фотофлеш-моб «Це надихає» тривав з 1 до 30 квітня у соціальній мережі Facebook. Вже є близько 160 світлин, 11 з яких будуть представлені на вуличній виставці.

У фотоконкурсі «Це надихає» міг взяти участь кожен охочий. Люди на своїх сторінках у соціальній мережі Facebook опубліковували світлини Львова з хештегом #ДеньМістаНатхнення та підписом «Це надихає» і таким чином автоматично ставали учасниками конкурсу. У рамках святкування дня міста Лева у п’ятницю, 5 травня, о 15:00 на Площі Ринок відбудеться відкриття виставки світлин-переможців, яких вибрали 11.