Трускавчанин «обчистив» квартиру жінки

У Трускавці викрили квартирного злодія. Зловмисник затриманий, поліцейські перевіряють його причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Трускавецьке відділення поліції 3 травня із заявою про крадіжку звернулась 36-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що у квітні з її квартири було викрадено зимову куртку, золотий хрестик, парфуми та інші речі.

Як встановили працівники Трускавецького відділення поліції, до скоєння злочину причетний 32-річний місцевий мешканець. Зловмисник затриманий, поліцейські перевіряють його причетність до скоєння інших правопорушень. Проводяться слідчі дії.