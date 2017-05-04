Садового закликають негайно демонтувати комуністичні пам’ятки, а інакше - суд

Голова фракції УГП Тарас Чолій втретє звернувся до міського голови Андрія Садового з вимогою демонтажу символів комуністичного режиму у Львові. Прийняти відповідні рішення депутат вимагає у міського голови впродовж 2 тижнів. Інакше Чолій звернеться до суду з позовом про його бездіяльність. Про це депутат розповів сьогодні на прес-конференції, передає кореспондент Львівського порталу.

На думку депутата, львівська влада вперто не виконує закон про декомунізацію: у місті досі збережені радянські зірки на Монументі Слави, меморіальні таблиці письменнику Ярославу Галану, творчість якого була пронизана ненавистю до національно-визвольних змагань українців та УГКЦ, і пам’ятник Валентині Терешковій, першій жінці-космонавтці, яка є депутатом Державної Думи Росії від партії “Єдина Росія” і проголосувала за анексію Криму 2014 р.

«Той простір, ті імена навколо впливають на нас, вони нас формують. Ми про них думаємо, ми їх запам’ятовуємо. Ми живемо в такому постсовковому Львові і нам нормально. Найгірше, що ми перестали на це звертати увагу», – сказав Т. Чолій.

Активісти зверталися в Інститут національної пам’яті за експертизою стосовно того, чи підлягає Монумент Слави на вулиці Стрийській демонтажу. У відповіді йдеться, що цей пам’ятник, може стояти, адже в законі є норма, що пам’ятники присвячені перемозі над нацизмом можуть існувати. Але кандидат історичних наук Віталій Ляска доводить, що те, що Монумент Слави перейменували, не означає, що його вигляд не несе пропагандистський характер.

«Якби цей пам’ятник був присвячений суто боротьбі з нацизмом, то жодних проблем б не було. Але якщо уважно придивитися на цей пам’ятник і спробувати розшифрувати горельєфи, то виникає певний внутрішній дисонанс: а де нацисти? Якщо говорити про боротьбу з нацизмом, то тут хіба можна побачити Пакт Молотова — Ріббентропа, а решта ж – більшовицькі війська», – пояснив Віталій Ляска.

Також історики вимагають негайного демонтажу меморіальної таблиці письменнику Ярославу Галану та пам’ятнику Валентині Терешковій, адже стосовно них вже немає якихось заперечень, як для прикладу з Монументом Слави. Ці особи Український інститут національної пам’яті вніс до списку постатей, які підлягають декомунізації, проте у Львові ці вимоги закону ігнорують.

«Згідно закону про декомунізацію, назви вулиць, пам’ятні таблиці певних осіб мали б бути перейменовані. У список тих осіб, який підготував Інститут національної пам’яті, потрапили також Ярослав Галан і Валентина Терешкова. Згідно закону їх потрібно демонтувати, тут нема дискусій. Але досі на вулицях Героїв Майдану (тут теж є певна сумна іронія) та Стрийській є табличка Галану, а на Виговського – пам’ятник Валентині Терешковій», сказав В. Ляска.

Тарас Чолій налаштований рішуче, і вимагає бодай якихось кроків від Садового.

«Я не очікую, що міський голова зараз буде приймати якісь поспішні рішення, але якщо він не прийме жодних рішень (ні рішення виконкому, ні створення якоїсь робочої групи на демонтаж цих всіх об’єктів), то ми будемо позиватися до суду через бездіяльність міського голови на виконання закону про декомунізацію», – додав депутат.

Фото: PRESS-ЦЕНТР, Варіанти