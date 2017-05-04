Російський культурний центр таки видворили із будівлі на Короленка. Тепер тут оселяться АТОвські організації

Російський культурний центр виселили з приміщення Львівської обласної ради, що за адресою вул. Короленка, 1 а. Відповідну процедуру провела виконавча служба управління юстиції Львівщини. Про це Львівському поратлу повідомили у прес-службі Львівської облради.

«Перемога за нами. Щойно ми виселили Російське культурне товариство із приміщення на вул. Короленка, 1 а. Ми це зробили (!) антиукраїнське кубло у Львові нарешті закрили!”, – повідомляє заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк.

Як зазначає прес-служба ЛОР, тепер обласна рада планує провести конкурс на нового орендаря цієї будівлі. Вона буде передана одній із громадських організацій, діяльність яких пов’язаних із АТО. Громадські активісти пропонують створити там культурний центр для ветеранів АТО, центр реабілітаційної та юридичної допомоги, або ж музей.

До 14 листопада «Російське товариство» мало виселитися з приміщення на вул. Короленка, 1а. Також було вирішено передати це приміщення в оренду громадським організаціям, які здійснюють діяльність, пов’язану з АТО.

При обстеженні приміщення працівники облради виявили газети із антиукраїнським змістом. Заступник голови Львівської обласної ради Володимир Гірняк звернувся із листом до СБУ у Львівській області, у якому попросив дати правову оцінку антиукраїнському змісту газети «Русский весник».

Відтак Львівська облрада підготувала позов до Господарського суду, щоби виселити Російський культурний центр.

Також Львівський портал повідомляв про те, що Апеляційний суд остаточно виселив російський культурний центр з будівлі на Короленка.