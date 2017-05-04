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Рада Європи вимагає відновити Меджліс та пустити його лідерів до Криму

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Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) в середу в Страсбурзі ухвалив рішення щодо ситуації Криму, в якому висунув низку вимог до свого члена, Російської Федерації.

Рішення складається з 11 пунктів, в яких, зокрема, міністри повторно засудили анексію Криму і Севастополя, закликали РФ дотримуватися прав людини в Криму, розслідувати випадки порушень прав людини в Криму.

Про деякі положення даного рішення розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін в дописах  у власному твіттері.

Зокрема, КМРЄ вимагає від Російської Федерації відновити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.  Ще одна вимога – забезпечити допуск до Криму лідерів Меджлісу, яким зараз заборонений в’їзд на півострів.

Також очікується, що комісар з прав людини здійснить оцінку ситуації в Криму. Окрім цього, Рада Європи долучилася до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо Криму, схваленої в грудні минулого року, та вимагає повного її виконання.

Як відомо, комітет міністрів Ради Європи є виконавчим органом даної організації, що має право виносити зобов’язуючі рішення. Водночас, КМРЄ не має засобів покарання країн-членів в разі їх невиконання, окрім політичного тиску.

Членами РЄ є 47 країн, включаючи всі держави-члени Європейського союзу.

Європейська правда

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