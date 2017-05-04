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Поліція все ще розшукує львів’янина, котрий зник сім років тому

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Поліція Львівщини просить допомоги у розшуку чоловіка, що зник у 2010 році. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Франківським відділом поліції ГУ НП у Львівській області розшукується Косаковський Володимир Тихонович, 25.01.1939 р.н., раніше проживаючий у Львові, на вулиці В.Великого, 9 кв. 24,котрий 22 серпня 2010 року зник та місцезнаходження його невідоме до теперішнього часу.

Прикмети: вік на вигляд 70-75 років, ріст 180 см. Волосся коротке темне, середньої тіло будови, одягнутий в світлі штани, голубу сорочку, темно-сіру куртку, коричневі босоніжки.

Кому відоме місце знаходження вказаного розшукуваного громадянина, або хто володіє будь-якою інформацією відносно нього, просимо звернутись по тел: 8 (0322) 238-95-51, або по тел. 102.

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