На Львівщині готуються до третього фестивалю музики і руху «Небу-ХАЙ!»

На Львівщині готуються до проведення третього фестивалю музики і руху «Небу-ХАЙ!». Родзинкою спортивної сторони свята має стати гігантський 8-ти метровий «тренажер», який вперше запрезентують на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили організатори фестивалю.

«Під час фестивалю Простір музики і руху «Небу-ХАЙ!» мешканці Львівщини вперше зможуть випробувати свої сили на новій надувній спортивній конструкції. Це – поєднання скеледрому та гірки для спуску – на якій можна спробувати себе у ролі скелелаза, плавця та бобслеїста.

Ця велетенська гірка стане одним із елементів розваг на третьому фестивалі «Небу-ХАЙ!», що збирає друзів у селі Березина (Миколаївський район, 50 кілометрів від Львова)», – повідомляють організатори.

«Небу-ХАЙ!» – це величезний квест «Скарби Скарбека», під час якого усі зможуть спробувати себе у різних видах спорту, не зважаючи на вік чи рівень фізичної підготовки. Тому на фестивалі можна буде: позмагатись на скеледромі, побавитись у водний волейбол у басейні, повеслувати на каяках, стрибнути на велетенську подушку із 10-ти метрової висоти, а ще покопати м’яча на слизькому полі, пограти пейнтбол чи поборотись у багнюці – загалом таких етапів буде понад 30-ть.

Увечері усіх фестивальників розважатимуть гурти OtVinta!, Мері, Piano, Joryj Kloc, BeetRooth, Vinni Grett Band, Holly Loud, Rock-H.

«Територія фестивалю вільна від алкоголю, наша мета – показати, як цікаво і активно можна розважатись без проміле – до того ж, у будь-якому віці. Цей захід має також соціальну мету – привернути увагу до соціальної спортивної школи у с. Березина, яку почали створювати на місці зруйнованої насосної станції два роки тому. Минулого року стартувала секція кануполо та каякінгу, у майбутньому плануємо додати також секції боротьби та скелелазіння», – розповів засновник Фестивалю та президент турклубу «Манівці» Тарас Білошицький.

Фестиваль відбуватиметься три дні – із 26 по 28 травня. Детальніше на сайті NebuHAY.org