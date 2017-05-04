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На Львівщині чадним газом отруїлося троє осіб: одна – померла, двоє – в реанімації

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У місті Стебник Львівської області в приватному житловому будинку троє людей отруїлося чадним газом.  Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, 4 квітня о 02:30 год. у місті Стебник  Дрогобицької міської ради в приватному житловому будинку, попередньо, отруїлися чадним газом троє осіб. Одна з них померла (1978 року народження), а двох осіб (1942 та 1981 року народження) в стані середнього ступеня важкості госпіталізовано до реанімаційного відділення Стебницької комунальної міської лікарні. Стан постраждалих на 06:00 год. 4 квітня – задовільний.

Причини події – з’ясовуються. Проводиться дослідча перевірка.

 

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