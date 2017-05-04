На кордоні затримали раритетні друковані видання

У пункті пропуску Краковець – Корчова під час митного контролю виявлено німецькі раритетні друковані видання 1942-1943 років випуску. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДФС України у Львівській області.

За даними відомства, у пункт пропуску на виїзд з України смугою спрощеного митного контролю «зелений коридор» прибув легковий автомобіль під керуванням громадянина Польщі. Під час візуального огляду транспортного засобу в працівників митниці виникла підозра про наявність в автомобілі товарів, прихованих від митного контролю. Авто скерували у відведене місце для огляду транспортних засобів. Там під час спільного митно-прикордонного контролю у багажному відділенні серед особистих речей було виявлено німецькі газети «DAS REICH» 1942-1943 років.

Згідно зі ст. 197 Митного кодексу України «у випадках, передбачених законом, на окремі товари встановлюються обмеження щодо їх переміщення через митний кордон України». Зокрема для пропуску необхідно мати свідоцтво на право вивезення культурних цінностей, якого водій не надав. Таким чином громадянин намагався перемістити через митний кордон товари без дозвільних документів, чим порушив вимоги Митного кодексу України. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил. Предмети правопорушення вилучено. Справу про порушення митних правил скерують до суду.

Напередодні, 30.04.2017, у цьому ж пункті пропуску громадянин Франції у багажному відділі автомобіля намагався незаконно вивезти з України 32 стародавні друковані видання, альбом з гравюрами, три статуетки та вазу.