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Мешканці Левандівки, помешкання яких «обросло» смітником, збираються блокувати дорогу

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На Левандівці обурені мешканці збираються блокувати дорогу через гори  сміття прямо під вікнами їхнього будинку. Про це повідомила обурена мешканка Світлана Білецька у спільноті «Варта 1», передає Львівський портал.

«Мабуть тема сміття у Львові дістала вже всіх. І мене і наш житловий закуток на вул.Левандівська, 36 та 36а.Були різні страшні і не дуже фото, але наші «особливі»! Наш смітник практично в квартирах людей! такого я не бачила ніде! Сміття будуть кидати людям просто у вікна! Ми сховані від центральної дороги, нас не видно, – значить можна не вивозити! А про запах я взагалі мовчу: сонечко пригріло і сморід дикий по околиці, а людям на першому поверсі взагалі…Мешканці вирішили з понеділка тим самим сміттям блокувати вулицю Левандівську, а якщо не буде прийнято заходів, то з вівторка – Широку і Сяйво. Тож, водії, вибачайте, – безвихідь», – бідкається жінка.

 

Фото: Світлана Білецька

 

 

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