Мешканці Левандівки, помешкання яких «обросло» смітником, збираються блокувати дорогу

На Левандівці обурені мешканці збираються блокувати дорогу через гори сміття прямо під вікнами їхнього будинку. Про це повідомила обурена мешканка Світлана Білецька у спільноті «Варта 1», передає Львівський портал.

«Мабуть тема сміття у Львові дістала вже всіх. І мене і наш житловий закуток на вул.Левандівська, 36 та 36а.Були різні страшні і не дуже фото, але наші «особливі»! Наш смітник практично в квартирах людей! такого я не бачила ніде! Сміття будуть кидати людям просто у вікна! Ми сховані від центральної дороги, нас не видно, – значить можна не вивозити! А про запах я взагалі мовчу: сонечко пригріло і сморід дикий по околиці, а людям на першому поверсі взагалі…Мешканці вирішили з понеділка тим самим сміттям блокувати вулицю Левандівську, а якщо не буде прийнято заходів, то з вівторка – Широку і Сяйво. Тож, водії, вибачайте, – безвихідь», – бідкається жінка.

Фото: Світлана Білецька