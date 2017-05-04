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Маленьких львів'ян та підлітків кличуть на «Чілдрен Кінофест»

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Із 27 травня по 4 червня у Львові триватиме IV Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків «Чілдрен Кінофест». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

До конкурсної програми фестивалю увійшло сім фільмів для глядачів від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Поза конкурсом представлено колекцію фільмів братів Люм’єрів.

У 2016 році фестиваль відбувся у 18 українських містах, від мільйонників до районних центрів, і зібрав понад 30 000 глядачів.

«Чілдрен Кінофест 2017» відкривається французькою анімаційною стрічкою «Життя кабачка». Фільм про дружбу підлітків отримав премію «Сезар» за найкращий дебют та оригінальний сценарій, а також був номінований на премію «Оскар».

«Фентезі «Хлопчик у золотих штанях» спільного дансько-шведського виробництва здобув приз глядацьких симпатій на найбільшому європейському кінофестивалі для дітей CineKid. За сюжетом, герой знаходить чарівні штани, з кишені яких можна нескінченно виймати грошові купюри.

Цього року у програмі «Чілдрен Кінофесту» вперше представлено фільм з Латвії. «Люблю тебе, мамо» – повчальна історія про те, як маленька брехня може призвести до серйозних наслідків. Стрічка Яніса Нордса була високо оцінена критиками – фільм отримав премію дитячої секції GenerationKplus Берлінського кінофестивалю й був висунутий від Латвії на «Оскар» за кращий фільм іноземною мовою.

Стрічка «Моллі Мун і чарівний підручник гіпнозу» з Великої Британії стала екранізацією бестселера англійської письменниці Джорджії Бінг. Комедія «Вперед, до школи!» з Данії розповість про хлопчика, чиє головне правило – порушувати правила дорослих. Мультфільм «Маленький монстр» від шведського ілюстратора, режисера і сценариста Теда Сигера– це історія про клан чарівних чудовиськ, які чекають на поповнення у родині. Україну у конкурсі фестивалю представляє фентезі-мультфільм «Микита Кожум’яка». Казка Манука Депояна, яка зібрала на батьківщині понад 11 млн. гривень, також вийшла в прокат у Польщі й Туреччині, а тепер побореться за глядацькі симпатії гостей «Чілдрен Кінофесту».

Переможець конкурсної програми фестивалю визначається глядацьким голосуванням – на вході до кінозалу гості отримують бюлетень, у якому ставлять оцінку фільму.

Поза конкурсом на маленьких глядачів чекає екскурсія до витоків кіно разом зі стрічкою «Люм’єр!». Колекцію відреставрованих робіт братів Люм’єрів склав Тьєррі Фремо– директор Каннського кінофестивалю і один з головних кіноманів світу. Разом із його коментарями старовинні фільми перетворюються на сучасну комедію, яка розсмішить і дорослих, і дітей.

Традиційно, на закритті фестивалю буде показано володаря гран-прі попереднього року. Цього разу глядачі побачать угорський фільм «Лапа» Роберта-Адріана Пежо, заснований на реальних подіях.

Місія фестивалю – розвивати в Україні традицію сімейних походів у кіно, залучати дітей до перегляду і створення кінофільмів. Одним із головних показів нинішнього року стане добірка стрічок, що вийшли у фінал конкурсу дитячих короткометражних фільмів, який був оголошений восени. 10 найкращих картин-конкурсантів будуть показані на великому екрані, а спеціальне журі обере серед них переможця. Прийом заявок на конкурс закінчується 20 квітня»,- зазначають організатори.

У цьому році «Чілдрен Кінофест» відбудеться з 26 травня по 4 червня й охопить 20 міст по всій Україні. У Львові фестиваль відбудеться у кінотеатрі «Планета кіно» у ТРЦ «Форум» з 27 травня по 4 червня. Почесний посол фестивалю – українська письменниця, колумніст, сценарист і драматург Катерина Бабкіна.

Вхід на всі покази – безкоштовний, за попередньою реєстрацією на сайті фестивалю. Реєстрація стартує 15 травня. Частина місць виділяється організованим групам глядачів із соціально незахищених верств населення: дітям з особливими потребами, сиротам і потерпілим від конфлікту на сході України.

Фото: Vgorode.ua

 

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