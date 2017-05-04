В рамках святкування Дня Львова львів’ян та гостей міста запрошують на вечір давньої духовної музики «Спраглі справжнього…». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

В рамках святкування Дня міста, у понеділок, 8 травня, о 19.00 год. у дворику Львівського музею історії релігії, що біля Домініканського собору, відбудеться вечір давньої духовної музики «Спраглі справжнього…» з літургійно-музичним центром «ПЕРЕДАННЯ».

«Серед шумного сьогодення та безнастанного пошуку сенсу, запрошуємо зупинитися на мить та засмакувати тишу… Тишу, в якій здатні почути свою ідентичність та справжність. Зрозуміти зміст свого буття, навчитись відрізнити фальш від істини та дати простір Слову, яке сказане саме до тебе. Почуємо давні наспіви, текстам деяких є тисячоліття, музика ж записана 5-7 століть тому. Це звуки, які відтіняють тишу, звуки які засвічують Світло, яке народжується зі Слова», – розповідає координатор-менеджер літургійно-музичного центру «ПЕРЕДАННЯ» Неля Ільченко.

Як наголошують організатори, вечір «Спраглі справжнього» є весняною ластівкою того руху, який приведе нас до справжнього ДЖЕРЕЛА, напившись з якого, ніколи не шукатимемо чужого, бо маємо своє… невичерпне», – зазначають організатори.