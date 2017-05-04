Дрогобицька поліція викрила місцевого злодія-ласуна

У Дрогобичі затримали магазинного злодія. Як встановили правоохоронці, зловмисник викрав у різних магазинах 77 плиток шоколаду та тринадцять пакетів кави. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Дрогобицький відділ поліції 3 травня із заявою про крадіжку звернулась працівниця одного з місцевих магазинів. Жінка повідомила, що з прилавку магазину було викрадено шістнадцять шоколадок «Мілка» та тринадцять пакетів кави «Жокей».

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 24-річний мешканець Дрогобича. Також встановлено, що той самий чоловік причетний до викрадення 65 плиток шоколаду у іншому магазині Дрогобича.

Зловмисника опитали у відділі поліції, встановлюється його причетність до скоєння інших злочинів. Вирішується питання правової кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

Фото: Suggest-keywords.com