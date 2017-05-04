Борця з незаконними забудовами Віктора Гануляка жорстоко побили битами у Львові

Учора, 3 травня, у Львові здійснили напад на громадського активіста та реставратора Віктора Гануляка. Чоловіка побили битами, наразі він перебуває у лікарні. Про це повідомив журналіст Михайло Погребиський на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

Як пояснив Михайло Погребиський, активіста побили біля його ж будинку у Львові:

«У Львові біля свого будинку двоє бандитів сильно побили битами відомого громадського діяча і захисника Львова, члена ГО «Народна дія Львів», професійного реставратора – Віктора Гануляка. На даний момент Віктор знаходиться в лікарні».

Також він зазначив, що 24 квітня Віктор Гануляк виступав в Києві на прес-конференції «Активісти проти забудов зелених зон заявляють про фабрикування кримінальних справ і тиск на них в інтересах забудовників».

Відтак, на переконання журналіста, ймовірним замовником нападу є один з чиновників, причетний до цілої системи злочинів в сфері незаконного будівництва у Львові та руйнування його історичної спадщини.

«Звільнення чиновника та викриття його злочинної діяльності відбулось, зокрема, і завдяки пану Віктору Гануляку», – додав Михайло Погребиський

«Перед побиттям злочинці застосували газовий балончик, згодом почали наносити удари по голові. Лише спортивний досвід (Віктор Гануляк є майстром спорту по дзюдо), завдяки якому пан Віктор ухилявся від ударів – врятував його від більш тяжких наслідків», – резюмував журналіст.

Фото: Зелена платформа