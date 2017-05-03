Вночі у Львові затримали двох розбійників

Патрульні виявили осіб, які можуть бути причетними до розбою. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні, близько 3.00, на гарячу лінію 102 звернувся чоловік та повідомив, що на проспекті Чорновола двоє невідомих пограбували його та погрожували ножем. Патрульні прибули на місце події та побачили заявника, який розказав, що нападники заволоділи грошовими коштами в сумі 110 гривень та побігли у невідомому напрямку. Інспектори разом з потерпілим обстежили прилеглі вулиці та помітили двох осіб, яких упізнав заявник та підтвердив, що саме вони напали на нього. Чоловіків перевірили в базі даних. Один з них, 33-річний мешканець Львова, вже притягувався за крадіжки.

Підозрюваних доставили до Шевченківського відділу поліції для з’ясування всіх обставин справи. Справу розглядають слідчі.