Тебе шукає робота: львів’ян запрошують на 28 ярмарок кар’єри

У вівторок, 16 травня, на проспекті Свободи Львівський обласний центр зайнятості спільно з Національним університетом «Львівська політехніка» та за підтримки департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської облдержадміністрації організовує масовий захід «Тебе шукає робота!». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як інформують у департаменті внутрішньої та інформаційної політики ЛОДА, у заході участь візьмуть понад 60 підприємств Львівської області, які задекларували понад 3 тисячі вільних робочих місць і вакантних посад.

Роботу пропонують такі відомі компанії з іноземним капіталом як ТзОВ «ФуджікураАутомотів Україна Львів», ТзОВ «Бадер Україна», Nestlé Бізнес Сервіс Львів (NBS Lviv), підприємства харчової промисловості (ПАТ «Львівська кондитерська фабрика «Світоч», ТзОВ ТВК «Львівхолод», ТзОВ «Барком», ПАТ «Концерн Хлібпром», ПАТ «Компанія Ензим»), фірми сфери торгівлі та харчування (ТзОВ «Ресторан Бачевських», ТзОВ «КУМПЕЛЬ-2», ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»), Управління поліції охорони у Львівській області, ТОВ «ЦВГ Україна», ТзОВ «Нова Пошта» та ін. На ярмарку також представлять відкриті вакансії та можливості стажування за програмою «Реалізуй себе у владі» від Львівської обласної державної адміністрації.

Відвідувачі Ярмарку кар’єри зможуть поспілкуватися з представниками фірм і компаній, вивчити їхні пропозиції працевлаштування, а працедавці – вибрати потенційних працівників.