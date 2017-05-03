Спортсменка з Львівщини здобула «бронзу» чемпіонату Європи з боротьби

Представниця Львівщини Юлія Ткач стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з боротьби. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

На чемпіонаті Європи з вільної, жіночої, греко-римської боротьби, який цими днями триває в сербському місті Новий Сад, у вівторок, 2 травня, визначилися найсильніші борчині у вагових категоріях до 48 кг і до 63 кг.

Як інформують в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА, титулована представниця львівської школи боротьби, чемпіонка світу та Європи- Юлія Ткач виборола бронзову нагороду континентального чемпіонату у ваговій категорії до 63 кг.

Юлія Ткач у бронзовому фіналі перемогла призерку чемпіонату Європи 2016 року – росіянку Інну Тражукову і здобула для скарбнички національної збірної команди України другу медаль.

Фото: ЛОДА