Поліція розшукує у Львові дівчину за крадіжку в центрі

Правоохоронці розшукують дівчину, яку підозрюють у причетності до крадіжки сумки у центрі Львова. Про це повідомляє «Варта 1» на своїй сторінці у Facebook, передає Львівський портал.

«Галицьким ВП ГУ НП України у Львівській області встановлюється особа невідомої дівчини за підозрою у причетності до крадіжки сумки у центральній частині м. Львова. Кому відоме місце перебування вказаної дівчини, просимо повідомити за тел. 093 86 12 940, або на 102», – написав координатор «Варти 1» Ігор Зінкевич.

Фото: Варта 1