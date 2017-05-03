Львів'ян застерігають про небезпеку укусів кліщів під час прогулянок у парках

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міста нагадує про небезпеку укусів кліщами та подає рекомендації і практичні поради, як уникнути укусів та що робити, якщо кліщ таки вкусив. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, як повідомили в управлінні екології та ландшафтного планування Львівської міської ради, профілактичні роботи у львівських парках розпочнуть після того, як у місті впродовж 5-6 днів протримається погода без опадів. Знищення шкідників проведуть безкровним методом на території таких парків:

Парк Загальна площа оброблення «Горіховий Гай» 8500 м2 «700-річчя Львова» 8300 м2 «Залізна Вода» 8800 м2 «Високий Замок» 9500 м2 Снопківський 7700 м2 Стрийський 12300 м2 Імені Папи Римського Івана-Павла ІІ 22400 м2 Лісопарк «Погулянка» 17200 м2

Завершити обробку парків планують до 20 червня.

Водночас, управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради наголошує, що кліщі є переносниками небезпечних захворювань, таких як кліщовий енцефаліт і бореліоз. Укус шкідливої комахи часто провокує симптоми, характерні для ГРВІ: загальна слабкість, нудота, підвищення температури тіла, тому діагностувати захворювання не завжди вдається. Іноді симптоматика включає оніміння шкіри, м’язові болі. Розвиток хвороби може призвести до ураження центральної нервової системи, паралічу, коми, летального результату. Інкубаційний період при зараженні бореліозом (хвороба Лайма) становить від 2 до 30 днів. Найпоширеніша ознака захворювання – червона пляма, що з’явилася від укусу. Вона помітно збільшується в розмірах, а через кілька тижнів зникає. Хвороба Лайма вражає нервову систему, суглоби, серце.

Як уникнути укусу кліща?

Любителям рибалки, багатогодинних лісових прогулянок і збирання грибів слід ретельно закривати тіло. Чим менше складок і кишень буде на одязі, тим менше шансів у кліща залишитися непоміченим. Візьміть до уваги, що на одязі світлого тону комах помітити легше. Користуйтеся репелентами у вигляді аерозолів, спреїв, лосьйонів. Ці спеціальні засоби мають широкий спектр дії і захистять вас не тільки від кліщів, але і від комарів, мошок і інших комах. Будьте обережні і уважні. Не впадайте в іншу крайність: недовірливість здатна звести нанівець задоволення від збирання грибів і прогулянки на природі. Якщо ви не уявляєте свого відпочинку без рюкзака за плечима, пісень біля вогнища, багатоденних туристичних походів, має сенс подумати про вакцинацію проти кліщового енцефаліту. Ретельному огляду підлягають і домашні улюбленці. Повернувшись з прогулянки, уважно огляньте шерсть тварини. Розпитайте ветеринара про додаткові заходи захисту. Це нашийники, просочені спеціальним складом, аерозолі та інші товари.

Як нейтралізувати кліща? Акуратно зніміть комаху і знешкодьте її, спаливши. Визначити на око, чи є кліщ переносником енцефаліту, бореліозу та інших загроз, неможливо!

Як вилучити кліща і що далі?

Якщо паразит вже встиг влаштуватися на тілі, не панікуйте. Якщо є можливість оперативного звернення до медичного пункту – поспішіть скористатися медичними послугами. Спеціаліст швидко видалить кліща, що присмоктався, акуратно обробить місце укусу.

У польових умовах для ефективного вилучення кліща необхідно затягнути петлю з нитки навколо хоботка комахи і обережно витягнути його круговими рухами проти годинникової стрілки. Місце укусу обробіть йодом. Не забудьте ретельно вимити руки!

Вилучену комаху слід помістити в чисту герметичну тару і транспортувати в лабораторію. До отримання результату дослідження необхідно вести профілактику можливих захворювань.

Фото: oblenergo.cv.ua