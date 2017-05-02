У Львові активно працює будівельна мафія, - депутат

Депутат Львівської міської ради Тарас Чолій переконаний, що нині у Львові повна будівельна вакханалія, і винна у цьому міська влада. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Української Галицької Партії.

«Те, що твориться зараз в місті, ми не можемо назвати інакше, ніж будівельна вакханалія. І саме міська рада є причиною тої корупції і того безладу, який діється. Ми вже неодноразово привертали увагу громадськості до кількох скандальних будівництв, ми писали листи, запити, судові позови…», – пояснив депутат.

Відтак Тарас Чолій згадав про зруйнований взимку минулого року будинок на вулиці Чайковського, 31.

«Ми робили акції, викликали чиновників. Рік провели у судах, зверталися у поліцію, там відкривали кримінальні провадження. У цей час міська рада зайняла злочинно-недбалу позицію. На її очах і на очах усього міста руйнувався будинок… А зараз там – вже три новозбудованих поверхи», – констатував він.

Ще один приклад – вілла відомого композитора Ярославенка.

«Майже 10 років тому виконком під головуванням того ж мера видав дозвіл на будівництво багатоквартирного будинку зі знесенням існуючої вілли, пам’ятки української історії культури. За 8 днів будинок зруйнували. Пізніше з’явилися протести громадськості. Міська рада скасувала своє рішення, подала до суду, який виніс рішення відбудувати пам’ятку. Місто виділило кошти на проект відбудови. А нещодавно виконком знову видав дозвіл на будівництво багатоквартирного будинку без відбудови пам’ятки…», – сказав Тарас Чолій.

Окрім цього депутат згадав і про скандальну забудову у парку «Знесіння: «Там сесія міської ради виділила земельну ділянку, яка їй тоді не належала, вона була у підпорядкуванні військових. Пізніше виконком видав погодження. Прийшли забудовники, зрізали дерева, почали агресивно будувати, люди повстали, стався конфлікт…».

Як зазначив Тарас Чолій, таких прикладів можна наводити ще дуже багато.

«У майбутньому вони перетворять наше місто на жахливий мурашник. Багато цих об’єктів будують без належної інфраструктури, без достатньої кількості паркомісць, без закладання нових громадських просторів. Просто будуються “коробки”, де десятки тисяч метрів квадратних, але поруч нема ні шкіл, ні садочків, ні простору для життя. Забудовники заробляють гроші на будівельному ринку, а міська влада виступає у цьому всьому посередником, а часто і лобістом тієї будівельної мафії, яка останні 5 років активно працює у Львові», – сказав він.

За його словами, ніхто не думає про те, як місто буде виглядати через 5, 10, 25 років.

«Львів перетворюється в гетто, в якому усім нам буде дуже складно і некомфортно проживати в майбутньому. Місто має мати свої закони, свої правила. Не можна прийти сюди і робити усе, що завгодно. Для цього має бути міська влада, яка чує людей, спілкується з ними, радиться, як вони бачать розвиток міста і тоді це впроваджує. А зараз такого діалогу немає, є лише грошові інтереси», – резюмував Тарас Чолій.

Фото: Leopolis.news