ОСТАННІ НОВИНИ

США планують виділити Україні більше півмільярда доларів допомоги

|

У Конгресі США представлено Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, згідно з яким на програми допомоги Україні планується виділити не менше 560 млн. дол. США. Про це повідомляє прес-служба Посольства України в США у Facebook, передає Львівський портал.

Зокрема, на військову і безпекову допомогу Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) – не менше 238 млн. дол. США.

Без врахування кредитних гарантій, які цього року поки не розглядаються (минулого року у бюджет закладались під ці цілі 275 млн. дол. США), асигнування на інші програми допомоги планується навіть збільшити (на 27 млн. дол. США, порівняно з 2016 роком).

«Необхідно зауважити, що виділені кошти на зміцнення оборонних і безпекових можливостей України є лише частиною від загальної суми 350 млн. дол. США, яка може повністю бути використана після 1 жовтня 2017 року», – зазначає прес-служба посольства.

Наступним етапом набуття чинності Консолідованим законом стане його ухвалення Сенатом і Палатою представників, що має відбутися до 5 травня цього року, та у подальшому підписання Президентом США.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд
Львівський портал
Відпочинок на «ура». 8 локацій на Львівщині, де можна провести незабутній вікенд

З приходом перших справді теплих весняних днів, коли довкола все одягнулося у зелені барви, заквітчалося і природа поста...

Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Андрій Демчук: «Найбільший успіх у моєму житті – це те, що я народився в Україні»

Паралімпійські ігри 2016 у Бразилії пройшли для українців вдало, багато наших спортсменів здобули чимало медалей у скарб...

У чиїх руках еко-майбутнє Львова?
Катерина РОДАК, Львівський портал
У чиїх руках еко-майбутнє Львова?

З розвитком науки та появою масштабних кліматичних та екологічних загроз для планети розвинена частина світу почала все ...

Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?
Катерина РОДАК, Львівський портал
Дивовижна панацея чи примусовий компроміс. Що насправді стоїть за підписанням «сміттєвого» меморандуму?

11 місяців сміття зі Львова їздило всією Україною, його ловили на лісосмугах, на територіях закинутих заводів, біля озер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів