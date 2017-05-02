США планують виділити Україні більше півмільярда доларів допомоги

У Конгресі США представлено Консолідований закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, згідно з яким на програми допомоги Україні планується виділити не менше 560 млн. дол. США. Про це повідомляє прес-служба Посольства України в США у Facebook, передає Львівський портал.

Зокрема, на військову і безпекову допомогу Україні до кінця бюджетного року (до 1 жовтня) – не менше 238 млн. дол. США.

Без врахування кредитних гарантій, які цього року поки не розглядаються (минулого року у бюджет закладались під ці цілі 275 млн. дол. США), асигнування на інші програми допомоги планується навіть збільшити (на 27 млн. дол. США, порівняно з 2016 роком).

«Необхідно зауважити, що виділені кошти на зміцнення оборонних і безпекових можливостей України є лише частиною від загальної суми 350 млн. дол. США, яка може повністю бути використана після 1 жовтня 2017 року», – зазначає прес-служба посольства.

Наступним етапом набуття чинності Консолідованим законом стане його ухвалення Сенатом і Палатою представників, що має відбутися до 5 травня цього року, та у подальшому підписання Президентом США.