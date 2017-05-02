Пресувальна станція у Рясному виявилася аферою?

Встановлення пресувальної лінії у Рясному, яка обійшлася міському бюджету сотні мільйонів гривень, стало черговою елітною аферою у Львові, яку намагаються прикрити. Про це Львівському порталу повідомили у ГО «Розвиток громади».

За словами активістів, задуму стали на заваді пильні мешканці Рясного.

«Афера з пресувалкою сміття у Рясному починалась звичним відмивання коштів шляхом купівлі 10 жовтня 2016 року ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» будівлі металевого ангару площею 1588,9 кв. м у приватного підприємця за 1 582 560,00 грн., який отримав право власності на цей ангар всього за 5 днів до продажу, тобто 5 жовтня 2016 року… Відтак ЛКП «ТФ «Львіспецкомунтранс» здійснила самовільне захоплення земельної ділянки довкола ангару та почала будівництво та монтаж закритої пресувальної лінії. Однак на шляху будівництву стали пильні мешканці Рясного, які вимагали представлення усіх погоджень та документів», – йдеться у повідомленні ГО.

Як розповідають активісти, міські обранці відмовились надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Т. Шевченка, 327-г для виробничих потреб.

«Ще більшу «свиню» підсунула власна Інспекція державно-будівельного контролю у м. Львові, що підпорядковується міському голові, яка винесла не лише постанову на накладання штрафу за порушення у сфері містобудівної діяльності на ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс», а й Припис від 6.03.2017 року про зупинення підготовчих та будівельних робіт, які не відповідають вимогам законодавства, зокрема будівельним нормам, містобудівним умовам і обмеженням та виконуються без повідомлення, реєстрації декларації про початок їх виконання», – повідомляють активісти.

Попри те, 19 січня 2017 року депутати надали ЛКП «ТФ Львівспецкомунтранс» дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для виробничих потреб площею 0,6 га на вул. Т. Шевченка, 327-г і на додачу ще 97 млн. грн. для виготовлення землевпорядної документації, придбання спеціалізованого обладнання для поводження з твердими побутовими відходами.

«Завершальним акордом афери стало рішення виконкому від 7 квітня 2017 року купівлю пресувальної лінії за 27 950 446,00 грн. , яка мала б вартувати символічні 10 грн. орендної плати щомісяця. Щоб остаточно відмити більш ніж сто мільйонів гривень потрібно хоча б на день запустити пресувальну лінію в Рясному, однак заважають люди, яких Самопоміч вирішила спантеличити фейковим відео про те, що це перше в Україні сучасне європейське обладнання з пресування сміття… та бажані 75 млн.євро від європейських партнерів. Однак про гроші львів’ян ані слова», – йдеться у заяві ГО «Розвитку громади».

Сьогодні не лише львів’яни, а навіть депутати міської ради не можуть дочекатися звіту ЛКП «ТФ Львівспецкомунтранс», який обіцяли представити депутатам ще до 1 лютого 2017 року. Згодом аудит мав бути оприлюднений 1 березня 2017 року, однак досі не відбувся.

Активісти не розуміють навіщо було витратили такі великі гроші із бюджету Львова, якщо львів’ян й надалі годують обіцянками про найсучаснішу, найбезпечнішу пресувальну станцію у Рясному. По суті обладнання досі не має жодного дозволу і погодження, а пресоване сміття не приймає жоден полігон.

А тим часом Держекоінспекція вже передала справу до Шевченківського районного суду м. Львова, щодо незаконного встановлення сміттєпресувальної лінії фірмою «Львівспецкомунтранс» на території колишнього заводу «Львівсільмаш», що на Рясному.