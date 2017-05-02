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Порошенко «дав добро» на реорганізацію медзакладів у підприємства

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Президент Петро Порошенко підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Глави держави.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони здоров’я» (№ 2002-VІІІ), ухвалений Верховною Радою 6 квітня цього року, передбачає впровадження заходів із реформування системи охорони здоров’я України задля створення мережі державних та комунальних медичних закладів з достатнім рівнем самостійності для ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення.

Згідно із текстом документа заклади охорони здоров’я отримали можливість здобуття фінансової та управлінської автономії для забезпечення фінансових, матеріально-технічних ресурсів системи охорони здоров’я. При цьому, у відповідності до ст. 49 Конституції України, існуюча мережа державних та комунальних закладів охорони здоров’я не буде скорочена, ці установи залишаться у державній та комунальній власності та не підлягатимуть приватизації.

Документом також встановлено спрощений порядок реорганізації закладів охорони здоров’я – державних та комунальних установ – у казенні підприємства та комунальні некомерційні підприємства; уточнено існуючу гарантію, що кошти, не використані закладом охорони здоров’я (крім державних та комунальних установ) у поточному році, не будуть вилучатись та можуть бути використані на фінансування діяльності закладу (зокрема, на оновлення матеріально-технічної бази); урегульовано окремі питання, пов’язані з договорами про медичне обслуговування населення, які будуть укладатись відповідно до спеціального порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Фото: Український репортер

 

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