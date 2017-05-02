Понад 800 дітей-сиріт переглянули благодійну виставу у Львівській опері

Із нагоди святкування Міжнародного дня танцю у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької під егідою CID UNESKO реалізували благодійний проект – показ балетної вистави «Білосніжка і семеро гномів», яку відвідали понад 800 дітей-сиріт, дітей учасників АТО та дітей позбавлених батьківського піклування. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Перед початком вистави до глядачів звернувся перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський, який побажав дітям гарного перегляду та наголосив на подальшій співпраці Львівської облдержадміністрації у реалізації подібних проектів.

Ініціатори проекту – Український балетний театр «Прем’єра», народний артист України Олег Петрик та директор театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, народний артист України Василь Вовкун.

Нагадаємо, що «Білосніжка і семеро гномів» – всесвітньовідома постановка легендарного балетмейстера Генріха Майорова в хореографічній редакції Віктора Щербакова.

Фото: ЛОДА